Pour définir les superprofits à partager avec les salariés, un accord d'entreprise sera nécessaire

Présenté le 24 mai en Conseil des ministres, le « projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise » se veut le plus fidèle possible à l’ANI signé le 10 février par l’ensemble des partenaires sociaux hors CGT. Le gouvernement le martèle depuis plusieurs mois : il ne souhaite pas toucher au subtil équilibre trouvé entre syndicats et organisations patronales sur le sujet. « Tout l'accord et rien que l'accord », a rappelé Olivier Dussopt, ministre du Travail.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]