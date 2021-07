Pour décarboner rapidement leurs usines, les industriels s’intéressent au captage de carbone miniature et modulaire

Faire de la capture et du stockage de carbone (CCS) un service, installable aisément sur différents types d’usines et facturé à l’utilisation. C’est l’objectif de l’offre de “CCS as a service” (ou CCS en tant que service, en français) présentée le 12 juillet par l’entreprise d’ingénierie norvégienne Aker Horizons. Très active sur ce marché émergent de la gestion du carbone – du captage de la molécule dans les cheminées des sites industriels jusqu’à son stockage sous les fonds marins, par exemple dans le cadre du projet Northern Lights – l'entreprise mettait déjà en avant la simplicité d’installation de ses infrastructures, pensées selon une logique modulaire autour de quelques conteneurs et de deux colonnes à garnissage.