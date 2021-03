[Portraits] Les six dirigeantes des PME-ETI championnes de la technologie

Maud Billard-Coester

Groupe Kardol – 165 salariés, 31,2 M€ de CA en 2019 (+ 28 %)

Maud Billard-Coester [photo ci-dessus] reprend en 2011 le groupe Kardol, spécialisé dans l’amélioration de la productivité des entreprises, via l’intégration de logiciels de gestion et de solutions cloud pour sécuriser et héberger les bases de données. Établie dans la région lyonnaise, la société dispose de 12 implantations en France et une base de 850 clients.

