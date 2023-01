«Plus qu’une grande démission, des petites transitions», affirme Alexandre Viros, président d'Adecco France

L'Usine Nouvelle. - Comment avez-vous analysé l’évolution des embauches à la fin de l'année 2022 ?

Alexandre Viros. - Ce que je vois sur le terrain, c’est que le sujet de l’énergie, existentiel pour nombre d’entreprises, crée de l’angoisse et de l’incertitude sur l’avenir. L’emploi est l’autre gros souci, car beaucoup de postes ne sont pas pourvus. Une entreprise industrielle sur quatre en Europe considère que la difficulté d’accès à la ressource humaine bride son activité. Cette crise ne se traduit pas encore par une contraction de l’emploi. Il n’y a jamais eu autant d’offres d’embauche qu’aujourd’hui. C’est sans doute dû à un effet de rattrapage post-pandémie et au taux encore faible de défaillances d’entreprises. Paradoxalement, dans un secteur comme l’automobile, même s’il y a eu des destructions d’emplois, il reste 30 000 postes non pourvus, et dans la logistique, il manque des milliers de chauffeurs poids lourds.

N’y a-t-il pas des projets d’embauche repoussés ?

[...]