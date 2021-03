Plus de 23 000 apprentis sans contrat cherchent toujours une entreprise

Sur les 51 000 jeunes entrés en apprentissage sans entreprise d’accueil entre septembre et décembre 2020, 23 368 étaient toujours sans contrat le 15 mars. Face aux difficultés des apprentis à trouver une entreprise, le gouvernement a décidé, à partir d’août 2020, de passer de trois à six mois la période durant laquelle ils peuvent être accueillis, sans contrat, dans un centre de formation des apprentis (CFA). Les premiers sont arrivés à la fin de cette période en janvier, ils seront 10 800 en mars puis 5 000 en avril. Et rien n’est prévu pour eux. A LIRE AUSSI Un plan de relance de l’apprentissage et des concertations tous azimuts