Plongée dans l’écosystème acoustique du Mans, la ville où le son est d’or

Pas un bruit. Dans un silence absolu, l’ingénieur de recherche allume une mèche, qui chauffe un petit tube de verre. À l’intérieur, un échantillon de laine d’acier. Et toujours ce silence palpable dans cette salle semi-anéchoïque de 1 000 m3, l’une des plus grandes d’Europe, aux parois recouvertes de dièdres en mousse. Et soudain : clac ! Le claquement de doigt de Côme Olivier génère une onde acoustique qui fait chanter le tube, dans une note continue et cristalline. L’ingénieur sourit : « Il fallait une excitation acoustique pour initier le phénomène ! Le son produit, qui est une forme d’énergie mécanique, peut ensuite être valorisé sous forme d’électricité. »

