Plateforme flottante, turbines océaniques… Deux pilotes d'hydroliennes pour redynamiser la filière énergies marines

L’hydrolien parviendra-t-il à surmonter ses mauvais souvenirs ? Depuis juin, une plateforme flottante de l’entreprise écossaise Sustainable Marine produit et commercialise de l’électricité tirée de la baie de Fundy, au Canada. Les marées de ce gigantesque bras de mer, situé entre les provinces de Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, sont aussi connues que redoutées du secteur. Ultra-puissantes, elles ont eu raison à deux reprises des hydroliennes de l’entreprise irlandaise OpenHydro. En 2008 puis en 2018… Deux échecs – la dernière rouille toujours au fond de la baie –, qui ont participé à convaincre le géant français Naval Group, qui avait racheté OpenHydro et sa technologie en 2013, de se désengager du secteur en 2018 et de fermer son usine d’hydroliennes de Cherbourg... pourtant ouverte un mois et demi auparavant ! Démontrer sa fiabilité dans cette zone agitée est tout l'enjeu pour Sustainable Marine, qui a pour l’instant positionné son hydrolienne dans une zone relativement abritée et doit désormais faire ses preuves dans le bassin de Minas, la zone la plus tumultueuse de la baie…

L’issue positive n’est pas garantie. Mais elle prouve que l’idée d'immerger de gigantesques moulins à eau pour tirer partie de la force continue et prévisible des courants océaniques et des marées n’a pas perdu tout son attrait. Que ce soit du point de vue de la sécurité énergétique, du climat, ou de l’impact visuel. Récemment, les turbines pilotes de deux firmes – Sustainable Marine au Canada, IHI au Japon – ont fait connaître leurs résultats prometteurs, avec l'ambition de participer à redynamiser l’hydrolien. Alors que le secteur reste limité par ses faibles gisements (estimés entre 75 et 120 GW dans le monde pour 5 GW maximum en France) et la rigueur des conditions marines, l’un des enjeux est de multiplier les profils de courants exploitables.

Eoliennes flottantes pour courants puissants [...]