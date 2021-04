[France relance] Qui sont les premiers bénéficiaires du fonds de soutien au nucléaire ?

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Framatome Framatome a été sélectionné pour trois projets, dont la qualification d'une nouvelle capacité de fabrication de combustibles dits "ATF" (Accident Tolerant Fuel) à Paimboeuf (Loire-Atlantique).

La filière nucléaire est à la peine. Et pas seulement sont chef de file, EDF, qui cherche à se réorganiser, avec son projet Hercule, pour résoudre son problème chronique de financement. En l’absence d’une décision sur le nouveau nucléaire et face à des défis technologiques - notamment en matière de déchets -, industriels et de compétences, le gouvernement a décidé de réserver une enveloppe de 470 millions au nucléaire dans le plan de relance. Près de la moitié, 200 millions d’euros, alimente un fonds d’aide à l’investissement pour soutenir la filière (près de 3000 entreprises et 22 000 emplois directs et indirects) et reconstituer des compétences industrielles, soutenir sa capacité d’innovation et reconquérir sa compétitivité.

23 entreprises concernées

Pour en bénéficier, il faut répondre à l’appel à projets lancé le 18 novembre 2020 par Bpifrance, et avoir un projet d’un minimum de 200 000 euros. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 1er juin 2021, mais les lauréats seront dévoilés par vagues. Les premiers bénéficiaires ont été rendus publics le 15 avril, à l’occasion d’une mise à jour du contrat de filière nucléaire pour y intégrer les nouvelles aides du gouvernement. Sur les 30 dossiers reçus à la première levée, fin janvier 2021, 20 ont été retenus. Ils représentent près de 114 millions d’euros d’investissements industriels, soutenus pour près de 32 millions d’euros par l’Etat.

Sur ces 20 projets, 10 sont portés par des PME, 6 par des ETI et 8 par des grands groupes, Framatome, EDF, Onet et Sopemea. Ces derniers se taillent la part du lion en termes d’aides, avec 23,5 millions d'euros de subventions pour près de 92 millions d’euros d’investissements productifs. Du côté des PME, 10 entreprises lauréates sont soutenues à hauteur de 4 millions d’euros pour plus de 8 millions d’euros d’investissements productifs. Et les 20 lauréats sont: [...]