Performances, coût, durabilité... Sur quoi va travailler la fédération de recherche hydrogène du CNRS

Aucun opportunisme mais “un alignement des planètes”, assure le PDG du Centre national de recherche scientifique (CNRS) Antoine Petit. Si depuis plusieurs mois, l’hydrogène occupe le devant de la scène, notamment à la faveur des plans de relance, une Fédération de recherche hydrogène (FRH2) a été inaugurée le mardi 9 mars. Le projet rassemble plus de 270 chercheurs permanents (et autant de doctorants et post-doctorants) dans 28 laboratoires du CNRS. Une force de frappe qui trouve son origine dans la structuration, il y a une vingtaine d’années, d’une première communauté de recherche du CNRS (un GdR) sur la petite molécule aux grandes promesses énergétiques.