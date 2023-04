Pas de crise de liquidités, mais des ajustements pour les industriels face à la hausse des taux

Face à l’inflation, le resserrement monétaire ne cesse de s’accentuer. Le 22 mars dernier, la Banque centrale européenne a porté son taux directeur principal à 3,5%, la sixième hausse consécutive depuis juillet 2022. La croissance des crédits bancaires aux industriels a de facto ralenti sur le début de l’année, à +4,7% sur un an en janvier contre +9,8% en décembre 2022, reflétant une tendance plus générale, selon les données les plus récentes de la Banque de France. Mais dans l’ensemble, «l’accès au crédit reste significatif, même si, bien sûr, nous ne sommes plus dans l’ère du crédit très facile», a souligné François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, fin mars au cours d’un point presse.

[...]