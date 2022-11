"Pas d'alerte" sur l'investissement des entreprises, rassure le patron de la Direction générale des entreprises de Bercy

L'Usine Nouvelle - Le ministre de l’Industrie a annoncé 400 entreprises en difficulté à cause des prix de l’énergie. Y a-t-il une fragilisation du tissu industriel ?

Thomas Courbe - Les signaux sont mitigés. L'emploi dans l’industrie et le taux de marge des entreprises du secteur ont en agrégé retrouvé leur niveau d’avant-crise, malgré une forte hétérogénéité des situations au niveau sectoriel. En revanche, la production industrielle reste largement en dessous, avec des divergences sectorielles importantes. Nous avons mobilisé au début de la crise le réseau des Commissaires aux Restructurations et à la Prévention des difficultés des entreprises (CRP). Environ 600 entreprises affectées par les conséquences immédiates de la crise en Ukraine ont été accompagnées. Mais nous sommes dans la prévention.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]