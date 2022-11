Paris et Berlin signent un accord de soutien mutuel sur l’énergie pour afficher leur union

© KAY NIETFELD / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

La première ministre Elisabeth Borne a réalisé vendredi 25 novembre à Berlin une opération réconciliation auprès du chancelier allemand Olaf Scholz. Alors que ces dernières semaines ont été marquées par plusieurs sujets de dissensions entre les voisins, notamment sur le plafonnement des prix du gaz et sur le plan de lutte contre l’inflation de 200 milliards d’euros voté en Allemagne, les deux pays savent qu’ils ne peuvent pas se permettre de se montrer désunis face à la Russie, à la Chine et aux Etats-Unis. «Sérieuse et pragmatique, Elisabeth Borne pourrait mieux s’entendre avec la personnalité réservée d'Olaf Scholz qu'Emmanuel Macron, décrit comme un Jupiter tout puissant», a prophétisé le même jour le quotidien économique Handelsblatt.

Et en effet, lors de la conférence de presse organisée à l’issue de la rencontre bilatérale, le ton s'est voulu rassurant. «Tandis que la crise énergétique perturbe l’Europe, la relation franco-allemande redouble d’importance», a rappelé la Première ministre. De son côté, le chancelier a salué «la qualité des échanges» et des «relations très denses et très riches» entre les deux pays.

Des progrès en demi-teinte dans la défense

