Panasonic compte en Chine une septième usine "zéro émission de CO2". Voici comment il s'y est pris

Panasonic poursuit son effort en matière d’environnement. Dans le cadre de sa vision environnementale 2050 formulée en juin 2017, le groupe japonais d’électronique vient d’achever la transformation de son usine de batteries à Wuxi, en Chine, afin qu’elle n’émette pratiquement plus de dioxyde de carbone pendant son exploitation. Il s’agit de sa septième usine à zéro émission de C02 après celles dont il dispose à Kati, au Japon, Tessenderlo en Belgique, Sao Jose, Extrema et Manaus, au Brésil, et Alajuela, au Costa-Rica.