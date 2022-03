Oui, il existe des pistes sous-exploitées pour réduire les difficultés de recrutement

Philippe Martin, le président délégué du Conseil d’analyse économique (CAE), qui réalise des analyses pour le compte du gouvernement, avait prévenu. Les diagnostics des économistes à l’origine de la note du CAE explorant l’origine des difficultés de recrutement et publiée lundi 14 mars ne sont « pas entendus usuellement ». « Les problèmes d’information tendent à être plus importants que l’inadéquation entre l’offre et la demande de travail », déclare d’emblée Roland Rathelot, coauteur de l’étude avec François Fontaine. Selon lui, « il faut donc intensifier l’aide au recrutement » à destination des entreprises et en particulier des PME pour résorber les difficultés de recrutement, ainsi que le chômage.

Pour parvenir à cette conclusion, le binôme a élaboré des modèles destinés à évaluer l’impact, sur le chômage, du décalage entre la localisation des demandeurs d’emploi et celle des emplois vacants. L’inadéquation entre les métiers a aussi été analysée. Bilan : même avec des politiques optimales – et donc peu réalistes – de mobilité des chômeurs, le taux de chômage ne reculerait que de 1% environ. De quoi relativiser, selon l’étude, les effets des politiques publiques visant à rapprocher l’offre de la demande de travail, comme la formation professionnelle.

Des difficultés pour repérer les compétences

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]