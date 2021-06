Où l’on reparle d’un pétrole à 100 dollars le baril

Les deux pétroles de référence à l’échelle mondiale, le Brent européen et le WTI américain, regagnent de la vigueur au fur et à mesure de la relance de l’économie mondiale. Le Brent à échéance août tutoyait les 75 dollars le baril, le 21 juin, tandis que le WTI dépassait les 73 dollars. Déjà, la forte reprise en Chine avait limité la chute de la demande. La baisse de la production américaine de pétrole de schiste (faute de moyens) et la limitation – volontaire celle-ci – de la production de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de leurs alliés de l’Opep+, dont la Russie, a aussi participé au rebond des cours, en faisant correspondre strictement la production à la demande.