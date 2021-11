Où en est la gigafactory d'électrolyseurs de forte puissance de Genvia, visitée par Emmanuel Macron mardi 16 novembre

Mardi 16 novembre dans l’après-midi, le président Emmanuel Macron et les ministres Barbara Pompili et Agnès Pannier-Runacher visitent le site de la future gigafactory d'électrolyseurs à haute température de Genvia, à Béziers (Hérault). L’Usine Nouvelle fait le point sur ce projet phare, qui associe Schlumberger et le CEA pour la production d’hydrogène décarboné, avec la présidente de Genvia, Florence Lambert. La coentreprise veut aller vite et signe dès aujourd'hui des partenariats avec des clients finaux (Hynamics, Vicat, ArcelorMittal et Ugitech) pour optimiser ses solutions à diverses applications dans l'industrie lourde.