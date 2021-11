Optique, écrans, capteurs... Les obstacles à lever dans le matériel pour faire du metaverse une réalité

Le changement de nom de Facebook en Meta a propulsé aux devants de la scène le concept de « metaverse ». Finis les smartphones, tablettes et PC. Le concept de metaverse compte les ranger au placard des terminaux du passé, au profit de casques et lunettes de réalité virtuelle et augmentée, avec la promesse de rendre les interactions entre les mondes réels et virtuels plus immersives, plus fluides et plus réalistes.