"On ne peut réintégrer notre souveraineté sans les fournisseurs de solutions", explique Frédéric Sanchez, à la tête de la filière solutions pour l'industrie du futur

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Guittet Pascal PDG de Fives, Frederic Sanchez a pris la double présidence de l'Alliance industrie du futur et de la nouvelle filière française rassemblant les offreurs de solutions de production

L’Usine Nouvelle. - Vous venez de prendre la direction de la nouvelle filière “solutions industrie du futur”, qu’allez-vous y faire ?

Frédéric Sanchez. - Notre objectif est d’accompagner et d’accélérer la transformation des PME et des ETI françaises. Nous allons nous appuyer sur une Alliance industrie du futur (AIF) revue, afin de favoriser la participation des entreprises offreuses de solutions techniques (machines, ateliers de production, solutions numériques…) à tout type de projets d’investissement et notamment à ceux promus dans le cadre du Plan de relance. Si besoin en contribuant à l’émergence de solutions techniques nouvelles. Pour cela, notre vocation principale est de faire connaitre ces acteurs. En France, toutes les filières industrielles organisées le sont de façon verticale. Autour de quelques acteurs clés, comme Airbus et Dassault Aviation dans l’aéronautique, et de leurs fournisseurs. Au contraire le monde des offreurs de solutions est très segmenté et peu visible. De la mécanique au numérique, en passant par l’électrique et l’électronique, la palette est large, et aucune filière ne représentait jusqu’à ce jour l’ensemble des acteurs.

La création d’une filière est d’ailleurs une demande ancienne des acteurs du secteur. Pourquoi maintenant ?

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]