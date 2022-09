OliKrom va accroître la production de sa peinture photoluminescente à Pessac

OliKrom s’apprête à s’agrandir, afin d’accroître et de diversifier sa production de peinture. L’entreprise, basée à Pessac (Gironde), vient d’acquérir un terrain de 4 500 m², adjacent à l'usine, et auparavant propriété d’un restaurant. OliKrom, qui se décrit comme « l’expert industriel en intelligence des couleurs », s’est principalement fait connaître grâce à sa peinture routière photoluminescente. La société va investir 6 millions d’euros « pour créer quatre lignes de production dans des environnements spécifiques : santé, cosmétique, industrie… », indique-t-elle. « Pour le moment, je ne peux pas être plus précis », sourit Jean-François Létard, président fondateur de l’entreprise.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]