Nvidia s’associe à ASML, TSMC et Synopsys pour doper la fabrication de puces à l’IA

Lors de son évènement annuel GTC, qui se déroule à San José, en Californie, du 20 au 23 mars, le géant américain des semi-conducteurs Nvidia a annoncé une solution d’intelligence artificielle qui promet d'accélérer la conception et la fabrication des prochaines générations de puces électroniques. Composée d’accélérateurs de calcul et de logiciels d'IA, cette solution s’applique à l’optimisation de la lithographie, qui constitue l’étape la plus critique dans la production de circuits intégrés. Elle est en cours d’intégration par trois leaders mondiaux de l’écosystème des semi-conducteurs : ASML dans les équipements de lithographie, TSMC dans les services de fonderie de puces et Synopsys dans les outils CAO d’automatisation de la conception de circuits intégrés.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]