Nucléaire, gaz... Guerre de lobbies sur la taxonomie européenne

C’est la liste sur laquelle tout le monde veut être. Et joue des coudes pour y figurer depuis des mois. Fin avril, la Commission européenne doit détailler dans un acte délégué – l’équivalent en droit européen d’un décret d’application - les critères précis de sa taxonomie, qui répertorie les secteurs d’activité les plus vertueux pour la lutte contre le changement climatique et l’environnement.