Novartis souhaite stopper sa production de thérapies cellulaires aux Ulis

Novartis va cesser ses activités de production de thérapies cellulaires CAR-T sur le site des Ulis (Essonne) et cherche un repreneur pour ce dernier afin d’assurer le maintien dans l’emploi de quelque 200 salariés. «Une procédure d’information-consultation est en cours avec les représentants du personnel et porte notamment sur la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi assorti de mesures d’accompagnement pour les salariés concernés, dont les modalités seront définies dans le cadre du dialogue social. En parallèle, Novartis a lancé une procédure formelle de recherche de repreneur et s’est engagé à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour tenter de trouver une solution qui permettrait d’assurer la pérennité du site, des emplois et du savoir-faire. Des contacts sont en cours avec certains acheteurs potentiels qui ont exprimé leur intérêt pour la reprise du site», a précisé, le 8 mars, un porte-parole du laboratoire.

Adapter les capacités de production

