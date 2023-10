Nouveau produit, levée de fonds et projet d’usine : Daan Tech passe à l'échelle supérieure

La start-up de l’électroménager compact made in France accélère. Cinq ans après avoir lancé les précommandes pour son lave-vaisselle Bob, Daan Tech renouvelle l’exercice avec un second produit. A compter du mardi 10 octobre, il est possible de précommander l’appareil de cuisson Joe, vendu 799 euros. Un prix justifié par le fait que celui-ci regroupe cinq technologies : micro-onde, four à chaleur tournante, vapeur, airfryer (friteuse à air chaud) et grill.

