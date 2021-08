"Nous voulons embaucher 400 personnes en France dans les 18 prochains mois", annonce le PDG de Dataiku après sa levée monstre de 400 millions de dollars

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © D.R. PDG de la licorne Dataiku, le français Florian Douetteau a levé 400 millions de dollars pour développer sa plateforme de datascience début août 2021.

L’Usine Nouvelle.- Vous avez annoncé début août une levée de fonds à hauteur de 400 millions de dollars, après une série D de 100 millions en 2020, et une série C pour un montant similaire fin 2019. Pourquoi recommencer à lever des fonds si tôt ?

Florian Douetteau.- Dataiku connaît un historique et des perspectives de croissance très intéressantes, à un moment où l’évolution des technologies et du marché font de l’intelligence artificielle (IA) et de la data des domaines de prédilection. Trouver de nouvelles manières de traiter la donnée et d’appliquer l’IA dans les entreprises pour transformer les méthodes de travail représente un marché de quelques dizaines de milliards d’euros. Par rapport aux opportunités de ce dernier, nous sommes encore petits, nous avons donc saisi l’opportunité d’accélérer le développement de l’entreprise.

A quoi doivent vous servir ces liquidités ?

Tout d’abord à continuer de manière rapide et agressive les recrutements. Dans les 18 prochains mois, notre voulons recruter au minimum 700 à 800 collaborateurs, dont 400 en France [Dataiku compte aujourd’hui 750 collaborateurs, dont la moitié en France, ndlr.]. Cela nous servira aussi à avoir les moyens de nous faire davantage connaître, ainsi que d’investir dans notre capacité à nous projeter et à supporter nos clients, et de développer notre équipe R&D.

Pourquoi une levée de fonds plutôt qu’une entrée en bourse ?

