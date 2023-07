«Nous voulons créer un centre de R&D en France en plus de notre usine de batteries à Dunkerque», annonce le PDG de ProLogium Vincent Yang

«Regardez, notre batterie est très sûre», s’enthousiasme Vincent Yang. Armé d’une paire de ciseaux, le fondateur et PDG de l’entreprise taïwanaise ProLogium illustre en pratique les atouts de sa technologie. Debout face à une table, il frappe vigoureusement une cellule de batterie de sa fabrication, avant d’aller jusqu’à la couper en deux. A chaque fois, le petit appareil électrochimique reste inerte, et continue d’alimenter la diode à laquelle il est branché. «D’autres technologies avec un séparateur en polymère PVDF se seraient emballées thermiquement à cause de la pression des coups, alors que la céramique que nous utilisons est incompressible», explique le taïwanais âgé d’une cinquantaine d’années. Rencontré en marge du World Materials Forum, à Nancy, ce diplômé en chimie qui a fondé ProLogium en 2006, a annoncé en mai 2022 son projet à 5,2 milliards d’euros pour établir une usine géante de batteries en France à Dunkerque. Il explicite désormais son plan, et n’hésite pas à multiplier les acronymes et les précisions techniques pour lever le voile sur sa technologie de «batterie solide».

