« Nous serions de travailler avec Air France-KLM et ADP », lance Christelle Astorg-Lepine, la directrice de Blast

La deuxième promotion n’a rien à envier à la première en matière de projets de rupture. Le programme Blast, piloté par l’accélérateur de start-up Starburst Accelerator, a présenté mercredi 8 juin sa deuxième cohorte de projets et de jeunes pousses. Drone ultra rapide, constellation de satellites, dirigeable à hydrogène, moteur basé sur la production de plasma et même déplacement d’objets par ondes gravitationnelles… Autant de projets qui prouvent le potentiel d’innovations de rupture que recèlent l’aéronautique, la défense et le spatial.

L'Usine Nouvelle-Comment qualifier cette deuxième promotion ?

Christelle Astorg-Lepine. - C’est du lourd ! Ce qui est extraordinaire, c’est la variété et la qualité des projets. Nous en avons reçus environ quarante, contre une soixantaine l’année dernière, mais de meilleure qualité. Nous en avons fait pitcher 27 et retenu 17, soit 13 start-up et 4 projets de recherches.

[...]