«Nous visons un fonds de 300 millions d’euros pour soutenir les start-up du newspace», ambitionne Charles Beigbeder, président-fondateur d'Audacia

L'Usine Nouvelle. - Après les technologiques quantiques, vous lancez un nouveau fonds, Geodesic, ciblant les start-up du secteur spatial. Pour quelles raisons?

Charles Beigbeder. - C’est le bon moment d’investir dans ce secteur. Ça bouillonne et tout reste à faire. Je rencontre de nombreux entrepreneurs qui viennent avec des idées nouvelles que ce soit dans le domaine des lanceurs, des satellites, de la propulsion, des services en orbite... Les perspectives de croissance sont très fortes. De 400 milliards de dollars aujourd’hui, le secteur spatial pourrait passer à 1100 milliards d’ici 2030.

Quel rôle peuvent jouer les investisseurs ?

Il y a un besoin. Il y a un déficit d’offres de fonds de venture de grosse taille pour accompagner les start-up du newspace européen. Il y a des fonds en Angleterre, en Allemagne, en Italie et moins en France. En France, il y a le fonds CosmiCapital lancé en octobre dernier par Karista, avec le soutien du CNES et Bpifrance. Nous travaillons déjà ensemble mais il faut une puissance de feu beaucoup plus importante en capitaux, pour accompagner ces entreprises, car l’enjeu est énorme.

Comment caractériser cette rupture apportée par les acteurs qu’on associe au newspace?

