"Nous sommes encore dans une société patriarcale", affirme la ministre Elisabeth Moreno

L’Usine Nouvelle.- Quelle est le rôle de l’entreprise dans l’égalité entre les femmes et les hommes ?

Elisabeth Moreno.- Il est clé. L’entreprise est l’un des lieux où les transformations sociétales se passent. Ce qui se fait de bien dans l’entreprise rejaillit positivement sur la société et ce qui s’y fait mal négativement. Pour tous les sujets de mon ministère, je vois un triptyque vertueux entre les politiques publiques, le travail des associations de terrain, y compris les réseaux féminins et ce que font les entreprises. Prenons la question des violences intrafamiliales par exemple. Jusqu’à maintenant les entreprises considéraient que cela relevait de la sphère privée et qu’elles n’avaient pas à s’en occuper. Mais même cela c’est en train de changer. J’ai échangé le 25 novembre dernier, à l’occasion de la journée pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, avec des chefs d’entreprise qui ont bien compris que lorsqu’une femme est victime de violences conjugales cela a un impact sur l’entreprise comme sur l’enfant à l’école, etc. La vie professionnelle et la vie privée ne sont pas étanches et les entreprises ont un rôle à jouer en la matière.

Surtout si l’on travaille chez soi avec la crise sanitaire…

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

