« Nous passerons à deux ou trois projets de supraconductivité par an », annonce le vice-président de Nexans, Jérôme Fournier

Quels sont les impacts de la nouvelle stratégie d’innovation de Nexans ?

En 2019, 80 millions d’euros ont été investis dans un portefeuille de 250 projets de R & D et 34 domaines d’innovation. Depuis l’an dernier, ce budget est centré sur 14 road maps dédiées aux trois verticales de l’électrification : production et transmission, distribution, utilisation. L’enjeu est d’augmenter les puissances transmises et d’améliorer la fiabilité des systèmes, le tout dans une démarche de développement durable et en étant compétitif.

Comment se traduisent vos travaux ?

