« Nous lançons un deuxième fonds de 200 à 300 millions pour les scale-up du quantique», annonce Olivier Tonneau, cofondateur de Quantonation

L’Usine Nouvelle. – Quantonation a annoncé avoir bouclé son financement, portant son enveloppe à 91 millions d’euros. Mais en quatre ans d'existence, vous avez déjà commencé à investir. Avec quelle stratégie ?

Olivier Tonneau. – A l’origine, nous espérions collecter entre 30 et 50 millions d’euros. Nous sommes donc bien au-delà ! Nous avons pour l’instant investi une quarantaine de millions d’euros dans une vingtaine de sociétés. L’objectif est de constituer un portefeuille de 25 entreprises, en investissant 20 à 25% du fonds sur de premiers tours de table. Nous allons donc avoir encore quelques premiers tickets pour prendre une participation au capital de nouvelles entreprises. Puis le reste sera investi dans les sociétés de notre portefeuille, au gré de leurs levées de fonds, qui arrivent tous les 18 à 24 mois. Nos investissements seront alors plus importants, les start-up devenant plus matures. A titre d’exemple, dans la seconde levée de Qubit Pharmaceuticals, de 16 millions d’euros, nous en avons mis 4 contre 1 pour la première. Nous envisageons donc de déployer le reste de notre enveloppe dans les deux à trois ans.

Financer les entreprises sur la durée est-il un moyen d'assurer leur passage à l'échelle dans un secteur très gourmand en capital ?

[...]