«Nous avons plusieurs dizaines de projets en instruction», assure Benoit Desforges, directeur du Fonds France nucléaire

L’Usine Nouvelle – Le Fonds France nucléaire (FFN) a annoncé le 19 janvier sa cinquième prise de participation, dans l’entreprise Siléane. Pourquoi réaliser cet investissement?

Benoit Desforges – Siléane fabrique des machines associant la robotique et l’intelligence artificielle utilisées pour analyser des données visuelles. Un de ces robots a été développé pour Orano afin d’effectuer des tâches de tri dans le cadre du recyclage de certaines parties du combustible nucléaire. L’entreprise est aussi active dans la cosmétique et le secteur pharmaceutique et emploie 145 salariés pour un chiffre d’affaires d’environ 25 millions d’euros. C’est la première ouverture de son capital et nous allons l’accompagner pour sa croissance organique et externe.

