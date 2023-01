«Nous avons des gisements miniers à exploiter en Europe», selon Victoire de Margerie

L'Usine Nouvelle - La demande en nickel, en cobalt, en cuivre et en matières premières critiques va exploser dans les années à venir. Va-t-on pouvoir y répondre ?

Victoire de Margerie - En l’état actuel, ce n’est pas possible. Les besoins vont être multipliés par deux, trois ou quatre d’ici à 2030... et par vingt, trente ou quarante d’ici à 2040. Mais c’est sous la contrainte qu’on trouve les bonnes idées. Au World Materials Forum que j'ai créé avec Philippe Varin, nous essayons de les susciter et de les faire appliquer. J’ai un naturel optimiste. Je pense que nous pourrons y arriver si on utilise l’intelligence collective pour mettre les moyens sur les bonnes priorités. Mais il faudra passer de vrais obstacles, comme rétablir l’acceptation sociale de l’exploitation minière. Tous les gisements miniers ne sont pas hors d’Europe et des États-Unis. Il y en a aussi chez nous.

Vous avez longtemps prêché dans le désert en alertant sur les matériaux. Le sujet est désormais en haut de la pile des industriels comme des politiques. Pourquoi ?

