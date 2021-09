Non, il ne manque pas la moitié des technologies pour lutter contre le changement climatique

Malgré sa popularité chez les décideurs, le message selon lequel la moitié des technologies nécessaires pour atteindre la neutralité carbone sont encore à inventer, est contestable. Si la R&D et l'innovation vertes sont indispensables, elles seront indispensables et leur place contre le changement climatique dépendra d'un arbitrage entre technologies et sobriété énergétique.