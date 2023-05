Newcleo veut investir 3 milliards d'euros en France dans un SMR et une ligne de combustible MOX

Dans la course mondiale aux petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR), où Russes et Chinois caracolent en tête chez eux, suivis par les américains GE-Hitachi, Nuscale et Terra Power, l’Europe semblait en retard. EDF, avec Nuward, et le britannique Rolls Royce ne sont qu’à des stades précoces du design de leur projet de SMR. Le salut pourrait venir d'un Italien... basé au Royaume-Uni... mais qui mise aussi sur la France.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]