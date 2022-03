Naarea développe un microréacteur nucléaire recycleur

EDF n’est plus le seul à développer un SMR made in France. Une start-up française, Naarea, a dévoilé fin 2021 un projet de microréacteur de quatrième génération de 1 à 40 kWe pour alimenter en électricité décarbonée l’industrie et les villes, au plus près des besoins. Mais ce n’est pas tout. Les groupes électronucléaires à sels fondus, une technologie développée entre 1942 et 1977 par les Américains, pourront valoriser les combustibles usés qui s’accumulent dans les piscines d’Orano et éviter qu’ils ne deviennent des déchets. Ils pourront aussi exploiter un sous-produit de l’extraction de terres rares, le thorium.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]