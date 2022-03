Murata et le CNRS créent un laboratoire commun sur les composants électroniques passifs

Le CNRS compte un nouveau laboratoire commun avec une entreprise : le laboratoire de dispositifs passifs intégrés de Normandie (IPDN pour Integrated passive devices of Normandy). Il vient d’être créé avec la filiale française de Murata, fabricant japonais de composants électroniques. Il associe trois de ses laboratoires de recherche mixte, avec l’université de Caen et d'autres partenaires : le Crismat (laboratoire de cristallographie et sciences des matériaux), le Cimap (Centre de recherche sur les ions, les matériaux et la photonique) et le Greyc (Groupe de recherche en informatique, image, automatique et instrumentation de Caen). Il compte environ 45 personnes, dont une trentaine issue des trois laboratoires de recherche du CNRS.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]