Moins de discriminations mais un plafond de verre toujours solide pour les femmes dans les entreprises françaises

Le bilan annuel des Index égalité, photographie de la situation des discriminations de genres en entreprise en 2020, présente une situation contrastée. Du côté des bonnes nouvelles, de plus en plus d’entreprises ont rempli l’obligation de publication de leur note au 1er mars 2021 : 70 % cette année contre 59 % en 2020. Ce taux est plus élevé pour les grandes entreprises et en retrait pour celles qui comptent entre 50 et 250 salariés (60 %).