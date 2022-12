Mobilisation générale pour constituer l’équipe de France des métiers pour Worldskills 2024

Rentré début novembre de l’épreuve de maintenance aéronautique de la compétition internationale des métiers Worldskills, passée à Cardiff, en Grande-Bretagne, Valentin Borkowski, 21 ans, a encore du mal à atterrir. «C’est difficile de revenir à la vraie vie après un investissement total de plus d’un an», raconte le jeune homme, blazer bleu marine et médaille de bronze autour du cou. Titulaire d’un bac pro "maintenance aéronautique" et d’une mention complémentaire de spécialisation, il s’est entraîné pendant un an pour les cinq épreuves de la compétition, de 4 heures chacune, avec l’aide du candidat de 2019, et l’accompagnement de tout un staff d’experts et coach.

