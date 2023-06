Michelin rééquilibre l’intéressement en faveur des salariés de ses sites industriels

Les syndicats de Michelin France avaient demandé une augmentation de 1% de l’enveloppe redistribuée sous forme d’intéressement. La direction, qui avait fait de la stabilité de cette enveloppe une de ses lignes rouges à l’ouverture des négociations, a fermement refusé. « Sur la question du pouvoir d’achat, nous avons privilégié, en 2022 et 2023, les augmentations de salaires, notamment des plus bas, et versé des primes de partage de la valeur, relate Pierre Février, directeur des relations sociales de Michelin. Nous ne souhaitions pas augmenter l’enveloppe de l’intéressement parce que nous devons garder en tête la compétitivité de nos activités en France. »

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]