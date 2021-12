Michelin, EDF, Atos... Leurs recettes pour bien manier l’open innovation

Marie-Noëlle Semeria, directrice R & D TotalEnergies :

« Notre R & D est organisée en projets, avec des responsables aux profils favorisant l’ouverture : ils participent à des conférences, ont le réseau pour connaître les start-up pertinentes et avoir un avis dessus. La diversité chez TotalEnergies est un élément de réussite. Ma présence en tant que directrice R & D est un exemple : faire venir quelqu’un issu du CEA, des nanotechnologies et de la microélectronique est un pari. On apprend plus vite avec des gens différents. »