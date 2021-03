Metafore, la pépite immobilière qui veut réinventer les réunions corporate

Flexibiliser les coûts fixes reste le Graal des entreprises et un marché pour les start-up. Trouver le bon modèle pour ne payer que ce qu’on utilise au fur et à mesure et rien de plus peut assurer un bon marché, si la prestation est de qualité. Après les logiciels (le fameux Saas pour "Software as a service") ou les bureaux avec le modèle du coworking, voici venu le temps du "Spaces as a service". Du moins c'est ce qu'espère Maxime Besson Vivenzi, co-fondateur et dirigeant de Metafore.