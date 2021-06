Manufacturing Cloud : “ remettre les ventes au cœur du processus S&OP ”

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

En matières de processus de planification, de prévisions et de suivi, quels sont les grands enjeux des équipes industrielles ?

Le processus de planification de prévision des ventes est un des sujets cruciaux dans les entreprises manufacturières. Il concerne toute la chaîne de valeur de l’entreprise, de l’approvisionnement à la logistique, en passant par la production et la commercialisation. Il touche aussi tout l’écosystème du client, qu’il s’agisse du partenaire, du distributeur ou du client final. Or, une majorité d’équipes fonctionne encore en silos, limitant l’agilité et la performance commerciale de l’entreprise. Le manque de visibilité ainsi entretenu complique la planification des ventes.

Comment simplifier et fluidifier le travail des commerciaux dans l’industrie manufacturière ?

En leur donnant le pouvoir de mieux suivre les ventes réalisées suite aux commandes passées, de mieux prévoir pour mieux piloter. Ainsi, les commerciaux doivent accéder aux bonnes données présentes dans l’ERP de l’entreprise et seulement à celles-ci. Ils doivent aussi répondre aux nouvelles attentes des utilisateurs, notamment la personnalisation des expériences. Sans oublier celle des produits dont ils veulent malgré tout disposer au bon moment, aux bonnes quantités et aux standards de qualité prédéfinis. Il faut donc prévoir le plus précisément possible la demande et les écarts entre la commande, la planification et la production. La collaboration interne entre les équipes des ventes et les opérations doit être améliorée, tout comme celle avec les clients et les distributeurs. D’autant plus que dans le manufacturing, la maîtrise du canal de distribution indirecte est un vrai enjeu.

En quoi la plateforme Manufacturing Cloud de Salesforce permet-elle de répondre à ces attentes ?

Manufacturing Cloud unifie la planification autour du compte. Il s’agit de remettre l’organisation commerciale au cœur de la planification et de la prévision du processus S&OP. Il s’agit ensuite de connecter tout l’écosystème des clients et des partenaires. Le but est de donner aux équipes des ventes les bonnes données en temps réel, une vue complète sur les prévisions de l’activité, tout en les faisant acteurs de ces dernières, pour leur permettre ensuite de s’aligner avec les autres opérations. Manufacturing Cloud est pertinent à la condition d’être intégré en tant qu’outil front à l’écosystème IT, à l’ERP du client industriel. Et ce, pour toutes les entités et les personnes engagées avec le client. Notre plateforme apporte cette vue complète consolidée autour du contrat de vente, avec par exemple la possibilité de créer ses propres indicateurs, d’obtenir des recommandations sur les prix grâce à notre IA qui valorise les données.

Quels sont les gains escomptés grâce à Manufacturing Cloud ?

Cette mise en place d’un processus S&OP collaboratif peut accroître le chiffre d’affaires de 2 à 5% et peut permettre d’optimiser le stockage des produits de 10 à 20%.

Et n’oublions pas les trois actualisations automatiques annuelles de nos solutions, dont bénéficie chacun de nos clients, à égalité.

