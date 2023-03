Malgré un impact contesté, l’index égalité professionnelle continue à être déployé

C’est une obligation depuis 2019 pour les entreprises de plus de 250 salariés, et depuis le 1er mars 2020 pour celles de plus de 50 salariés. Publié chaque année au plus tard le 1er mars, l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes gagne de plus en plus de terrain dans les entreprises. Selon les chiffres du ministère du Travail publié mercredi 8 mars, le taux de participation des entreprises s’est élevé à 72% en 2023. Ce qui signifie que toutes ne se plient toujours pas à l'obligation légale. En 2022, 61% des entreprises s'y étaient soumises et 54% en 2020.

[...]