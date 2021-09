Malgré les tensions sur les matériaux, des signes de reprise dans le bâtiment

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Pixabay Les maisons individuelles bénéficient de l'engouement des particuliers, dans un contexte post-confinement.

Les difficultés liées aux matériaux continuent de plomber l’activité des entreprises du BTP. « L’envolée des prix des matériaux du bâtiment constitue le premier risque de fragilisation du secteur. Deuxième risque de fragilisation, la pénurie réelle de matériaux, qui peut engendrer un ralentissement de la production », souligne une nouvelle fois, mardi 14 septembre, Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment.

« Les difficultés d’approvisionnement perdurent pour nombre de matériaux, le bois au premier chef, ce qui désorganise les chantiers et rend très compliquée la réponse aux appels d’offres », ajoute-t-il. D’après l’Insee, les prix des produits PVC ont bondi entre décembre 2020 et juillet 2021 de 50,5%, ceux des ceux des produits polyuréthane de 20,5% et ceux des demi-produits en aluminium de 18,9%.

