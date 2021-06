Malgré le retour au bureau, le «home office» s’installe : les bonnes pratiques des entreprises pour arrêter d'improviser

Alors qu'à partir du 9 juin, un retour progressif au bureau s’effectue, employeurs comme salariés ont pris conscience que ce ne sera pas un retour au « monde d’avant ». Une forme de télétravail pérenne avec plus de jours dédiés qu’auparavant va s’installer et les salariés ne sont plus prêts à l’effectuer dans des conditions matérielles dégradées. Les conseils d'entreprises pionnières et d’experts du « home office ».