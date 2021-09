Malgré la hausse des prix des matériaux, les artisans du bâtiment gardent le cap

Pour l’heure, ni la flambée des prix des matériaux de construction, ni l’allongement des délais de livraison ne semblent effrayer les particuliers. “On ne constate pas de reports de chantiers pour le moment. Les devis changent, avec des délais de validation de nos devis à dix-quinze jours, mais les particuliers n’annulent pas. Pour l’instant, on a beaucoup de questionnements. On pourra faire un bilan plus précis du volume de chantiers en 2022”, constate Jean-Christophe Repon, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb).