Malgré la crise, les ingénieurs sont toujours proches du plein emploi

En 2020, avec la crise du Covid, le chômage des ingénieurs est passé de 3,6 % à 4,7 %, selon l'enquête annuelle d'Ingénieurs et scientifiques de France (IESF). La période a aussi accéléré la transition numérique des entreprises, à laquelle plus des deux tiers des ingénieurs participent. En revanche la répartition hommes femmes et l'origine sociale des nouveaux diplômés n'ont que peu évolué cette année.