Pour certains c'est un mot à la mode qui ne recouvre aucune réalité. Pour d'autres, c'est la technologie d'avenir qu'il ne faut pas louper. L'entreprise Sortlist a interrogé des entreprises qui se sont emparées du métavers pour connaître leurs motivations et leurs actions. Pour la grande majorité d'entre-elles (même celles qui n'y comprennent pas tout), pas de doute possible : le métavers, il faut en être si on veut rester dans le coup.