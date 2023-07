Mais où disparaissent les jeunes diplômés des filières industrielles ?

Des techniciens de maintenance, des soudeurs, des tourneurs fraiseurs… Le constat est général : quel que soit le territoire et leur secteur, les entreprises peinent à trouver les compétences nécessaires pour produire. Pour répondre aux besoins croissants, il va donc falloir former davantage. « Le problème ne se pose peut-être pas là où on le croit », nuancent toutefois Olivier Lluansi et Guillaume Basset dans une note publiée par la Fabrique de l’industrie.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]