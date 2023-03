MagREEsource veut des aimants permanents made in France

Pour fabriquer des aimants permanents en France, la clé viendrait de nos déchets. C’est en tout cas le plan de la start-up MagREEsource. Née en 2020, elle prévoit d’ouvrir à Grenoble (Isère) une usine pilote capable de recycler 50 tonnes d’aimants aux terres rares par an d’ici à fin 2023. Avant de passer à l’échelle industrielle et de décupler sa production en 2028. Cette feuille de route serrée veut proposer une filière souveraine pour fournir le néodyme-fer-bore ou le samarium-cobalt, dont les besoins européens sont estimés à 20 000 tonnes par an pour fabriquer les moteurs électriques mais aussi les turbines d’éoliennes, voire les téléphones portables.

[...]